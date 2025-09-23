LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia punta su De Laurentiis e Pegolo nella cronometro femminile juniores

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della cronometro individuale femminile juniores ai Mondiali di ciclismo su strada 2025 in Ruanda. In quel di Kigali nella mattinata italiana si assegnano altre medaglie, vanno quasi a completarsi le prove contro il tempo. Prova differente ovviamente rispetto alle altre categorie: 18,3 chilometri da percorrere, mancano le salite a centro gara, l’unico strappo sarà quello in ciottolato di Côte de Kimihurura (1.3 km al 5.8%) che anticipa la rampetta finale verso il traguardo. La favorita è la spagnola Paula Ostiz, ma da seguire anche la britannica Erin Boothman, la neerlandese Megan Arens e la canadese Sidney Swierenga. 🔗 Leggi su Oasport.it

