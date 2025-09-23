LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | la norvegese Gissinger al comando partita Pegolo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE JUNIORES DALLE 14.00 12.21: La polacca Okrucinska è terza al traguardo a 26 secondi dalla vetta. 12.19: L’olandese Muller si inserisce al traguardo al secondo posto a 10 secondi da Gissinger. 12.16: Si concludono le partenza. Tocca anche alla britannica Boothman. 12.14: Comincia la cronometro della spagnola Ostiz. Lei è la grande favorita della vigilia. 12.12: Secondo tempo per l’americana Edwards al traguardo. Ritardo di 55 secondi. 12.11: Con la partenza della canadese Swierenga cominciano le partenze delle principali favorite alle medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Percorso Mondiali ciclismo 2025: il tracciato ai raggi X della gara maschile Elite. Oltre 5000 metri di dislivello - - X Vai su X
Nella seconda giornata di gare ai Mondiali di ciclismo su strada in Rwanda è arrivata la prima medaglia per l'Italia, un fantastico bronzo nella crono U23 conquistato da Federica Venturelli. Dopo aver fatto registrare il quarto tempo al primo rilevamento cronom - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali UCI di ciclismo su strada 2025: programma, le stelle da seguire e dove vedere le gare in diretta; LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: a breve il via della cronometro femminile juniores; LIVE! Tocca alle crono U23: l'Italia vuole sbloccare il medagliere con Venturelli.
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziata la cronometro juniores femminile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE JUNIORES DALLE 14. Riporta oasport.it
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Evenepoel fa tris dominando, Pogacar giù dal podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 17:00 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della cronometro ... Secondo oasport.it