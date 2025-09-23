LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | in corso la crono juniores Capello il primo degli azzurri a partire
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE JUNIORES DALLE 11.00 15.01 Vanja Kuntaric il partente più giovane, 16 anni e 269 giorni per lo sloveno. 14.59 Il qatariota Abdelghali terzo all’arrivo in 35.56.32. 14.58 16.45.47 al primo riscontro per Yakovlev. L’atleta neutrale si mette al comando ma viene immediatamente superato dal kazako Murat Kuitenov (16.33.19). 14.56 Ottima la progressione del russo Matvei Yakovlev. 14.55 Denver Alphonse (Santa Lucia) terzo all’arrivo in 37.01.55. 14.53 Quarantacinque corridori devono ancora effettuare la partenza. 14.51 Younes Ramy Abdelghani terzo al secondo intermedio in 26. 🔗 Leggi su Oasport.it
