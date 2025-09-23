LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | Gissinger nettamente al comando partita Pegolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE JUNIORES DALLE 14.00 12.12: Secondo tempo per l’americana Edwards al traguardo. Ritardo di 55 secondi. 12.11: Con la partenza della canadese Swierenga cominciano le partenze delle principali favorite alle medaglie. 12.10: La russa Danshina chiude al traguardo ad un minuto e dieci secondi dalla vetta. 12.09: La britannica Miller ha 23 secondi di ritardo da Gissinger all’intermedio. 12.08: Quinto tempo provvisorio al traguardo per Elena de Laurentiis. Un minuto e cinquanta secondi di ritardo per l’azzurra. 12.07: L’olandese Muller ha un ritardo di soli 8 secondi da Gissinger all’intermedio. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Gissinger nettamente al comando, partita Pegolo

