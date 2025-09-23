LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | fasi calde della crono juniores Mouris verso la medaglia d’oro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE JUNIORES DALLE 11.00 16.30 Cronometro juniores conclusa per tutti gli 83 corridori, questo il verdetto della top ten: 1 MOURIS Michiel 29.07,61 29.07,61 46.6 – ORO 2 BARRY Ashlin 0.06,84 29.14,45 46.4 – ARGENTO 3 VAN KERCKHOVE Seff 0.08,58 29.16,19 46.3 – BRONZO 4 DRAKE Beckam 0.13,55 29.21,16 46.2 5 HINDS Max 0.18,91 29.26,52 46.1 6 CAPELLO Roberto 0.28,94 29.36,55 45.8 7 JACKOWIAK Jan Michal 0.29,80 29.37,41 45.8 8 REINHOLD Vilgot 0.48,21 29.55,82 45.3 9 AGOSTINACCHIO Mattia 0.50,96 29.58,57 45.2 10 GOOLD Max 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
ciclismo - mondiali
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: fasi calde della crono juniores, Agostinacchio sogna la medaglia!
