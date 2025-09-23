LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | fasi calde della crono juniores in strada Capello e Agostinacchio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE JUNIORES DALLE 11.00 16.00 Rettilineo per Capello, vediamo se è riuscito nel recupero sul pavé. 16.00 Ultimi km per l’azzurro Roberto Capello. 16.00 Partito l’ultimo corridore, trattasi del britannico Dylan Sage. 15.59 Beckam Drake in testa in 29.21.26! 15.58 Comincia la sua prova il tedesco Benedikt Benz. 15.57 van Kerchoffe primo al secondo intermedio (21.45.12), ma i primi tre sono racchiusi in soli 7”. 15.56 Partito Mattia Agostinacchio! 15.54 Ottimo Beckam Drake al secondo passaggio (21.52.76), occhio a Roberto Capello che si avvicina! L’italiano paga solamente 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
