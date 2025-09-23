LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | fasi calde della crono juniores in strada Capello a breve Agostinacchio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE JUNIORES DALLE 11.00 15.41 Non fra molto sapremo anche la prestazione al primo intermedio di Roberto Capello. 15.40 Benjamin Noval si avvicina al secondo riscontro. 15.39 Leadership provvisoria per lo svedese Vilgot Reinhold in 29.55.82. 15.38 Quindici corridori devono effettuare la partenza. 15.36 Si lancia il britannico Max Hinds. 15.36 Penzola l’auricolare radio di Noval, lo spagnolo passa secondo al primo intertempo (15.38.81). 15.35 Lo svedese Reinhold registra un 22.17.44 al secondo riscontro. 15.35 Iniziano le partenze dei favoriti, è il turno di Seff van Kerchkove (Belgio). 🔗 Leggi su Oasport.it

