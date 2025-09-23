CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE JUNIORES DALLE 11.00 16.18 Michiel Mouris in testa!! 29.07.61 e oro virtuale! 16.17 Dylan Sage paga +0.38.39 al primo intermedio. 16.16 Ashlin Barry terzo al secondo time point (+0.13.43), lo statunitense e Mouris sono in direzione del traguardo. 16.14 Sfigura Benedikt Benz al primo intermedio (+0.33.28). 16.13 Vola Michiel Mouris! 21.37.25 e miglior prestazione al secondo riscontro. 16.12 0.33.16 il distacco cronometrico al primo intermedio per Mattia Agostinacchio. L’azzurro deve assolutamente recuperare nella seconda parte del tracciato. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: fasi calde della crono juniores, Agostinacchio sogna la medaglia!