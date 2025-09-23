LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | fasi calde della crono juniores Agostinacchio sogna la medaglia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE JUNIORES DALLE 11.00 16.18 Michiel Mouris in testa!! 29.07.61 e oro virtuale! 16.17 Dylan Sage paga +0.38.39 al primo intermedio. 16.16 Ashlin Barry terzo al secondo time point (+0.13.43), lo statunitense e Mouris sono in direzione del traguardo. 16.14 Sfigura Benedikt Benz al primo intermedio (+0.33.28). 16.13 Vola Michiel Mouris! 21.37.25 e miglior prestazione al secondo riscontro. 16.12 0.33.16 il distacco cronometrico al primo intermedio per Mattia Agostinacchio. L’azzurro deve assolutamente recuperare nella seconda parte del tracciato. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ciclismo mondiali 2025 in diretta fasi calde della crono juniores agostinacchio sogna la medaglia

