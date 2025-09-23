LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | cominciata la cronometro maschile juniores

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE JUNIORES DALLE 11.00 14.12 Suonano i tamburi per Pacifique Byusa, estasiato il pubblico di Kigali. 14.11 A breve riceveremo i primi riscontri cronometrici, Byusa sarà il primo a far segnare un tempo. 14.09 In corso il primo approccio della Côte de Nyanza (2.3 km al 5.8%). 14.07 Malvina (Seychelles) e Fall (Senegal) gli ultimi due atleti ad aver iniziato la gara. 14.05 Il ruandese Byusa è ai piedi della prima Côte. 14.03 Proseguono le partenze, riservate finora agli atleti non europei. 14.01 Partiti anche il qatariota Sali e il maliano Bagayogo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l'olandese Arens vince l'oro nella crono junior. Indietro le azzurre; Mondiali UCI di ciclismo su strada 2025: programma, le stelle da seguire e dove vedere le gare in diretta; LIVE! È il giorno delle crono juniores: Mattia Agostinacchio per l'oro.

LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziata la cronometro juniores femminile

LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Evenepoel fa tris dominando, Pogacar giù dal podio

