LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | Capello e Agostinacchio ci provano nella cronometro maschile juniores
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE JUNIORES DALLE 11.00 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro maschile juniores, prova a tempo valevole per i Mondiali di ciclismo 2025. La seconda giornata ha riservato sensazioni agrodolci in casa Italia, con il bronzo di Federica Venturelli e il beffardo quarto posto di Lorenzo Finn nelle rispettive crono Under 23. Il percorso che intraprenderanno i giovani corridori è identico a quello delle altre categorie, partenza e arrivo fissati a Kigali (Ruanda). 22.6 i km da percorrere, primo tratto che si presenta piuttosto pianeggiante. 🔗 Leggi su Oasport.it
MONDIALI DI CICLISMO Il programma e gli azzurri in gara Domenica 21 Settembre Cronometro Individuale Donne Élite: 10:10 – 12:55 (Soraya Paladin, Monica Trinca Colonel) Cronometro Individuale Uomini Élite: 13:45 – 16:50 (Matteo Sobrero, Mattia Catta
