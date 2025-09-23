LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | a breve il via della cronometro femminile juniores
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE JUNIORES DALLE 14.00 10.50 La prima a partire sarà la padrona di casa Yvonne Masengesho alle 11.08. 10.48 Quarantasette le atlete in gara. 10.45 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della cronometro individuale femminile juniores ai Mondiali di ciclismo su strada 2025 in Ruanda. Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della cronometro individuale femminile juniores ai Mondiali di ciclismo su strada 2025 in Ruanda. In quel di Kigali nella mattinata italiana si assegnano altre medaglie, vanno quasi a completarsi le prove contro il tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it
