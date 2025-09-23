LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | a breve il via della cronometro femminile juniores

Oasport.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE JUNIORES DALLE 14.00 10.50 La prima a partire sarà la padrona di casa Yvonne Masengesho alle 11.08. 10.48 Quarantasette le atlete in gara. 10.45 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della cronometro individuale femminile juniores ai Mondiali di ciclismo su strada 2025 in Ruanda. Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della cronometro individuale femminile juniores ai Mondiali di ciclismo su strada 2025 in Ruanda. In quel di Kigali nella mattinata italiana si assegnano altre medaglie, vanno quasi a completarsi le prove contro il tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ciclismo mondiali 2025 in diretta a breve il via della cronometro femminile juniores

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: a breve il via della cronometro femminile juniores

In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali

Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo

Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert

Mondiali UCI di ciclismo su strada 2025: programma, le stelle da seguire e dove vedere le gare in diretta; LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Capello e Agostinacchio ci provano nella cronometro maschile juniores; LIVE! Tocca alle crono U23: l'Italia vuole sbloccare il medagliere con Venturelli.

live ciclismo mondiali 2025LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia punta su De Laurentiis e Pegolo nella cronometro femminile juniores - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della cronometro individuale femminile juniores ai Mondiali di ciclismo ... oasport.it scrive

live ciclismo mondiali 2025LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Evenepoel fa tris dominando, Pogacar giù dal podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 17:00 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della cronometro ... Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Ciclismo Mondiali 2025