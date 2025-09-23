LIVE Alle 13 Musetti-Tabilo | Lorenzo a Chengdu per vincere un titolo dopo 3 anni

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azzurro non vince un torneo Atp dal 2022 (Napoli) e vuole rafforzare la propria classifica nella Race per centrare le Atp Finals di Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

