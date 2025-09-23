LIVE | 6ª giornata Pianese-Arezzo 0-0

Dopo il brusco stop casalingo contro il Guidonia, l'Arezzo torna in campo a Piancastagnaio per il primo turno infrasettimanale della stagione, con l'obiettivo di rilanciare subito la sua corsa. Più di 500 tifosi presenti questo martedì in trasferta a sostegno della squadra di mister Bucchi.IL. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

