Litigio finisce nel sangue a Cagnano Varano | 25enne accoltellato in corso Giannone

Foggiatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Litigio finisce nel sangue, a Cagnano Varano, dove un 25enne del posto è stato raggiunto da tre coltellate assestate tra collo, addome e torace. Il fatto è successo intorno alle 20 di oggi, martedì 23 settembre, lungo corso Giannone, in pieno centro cittadino. Il ferito è stato soccorso dagli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: litigio - finisce

Roma, litigio choc tra due uomini alla metro di Piramide: uno finisce sui binari e i passanti rimangono indifferenti

Litigio finisce nel sangue a Cagnano Varano: 25enne accoltellato in corso Giannone; Cagnano Varano, lite finisce a coltellate: arrestato 62enne.

La fiera della caccia finisce nel sangue: ambulante accoltellato durante una lite tra le bancarelle - Urla, panico e sangue tra gli stand della "Fiera della Caccia" di Gussago dove nella mattinata di domenica 14 settembre, un acceso diverbio tra due ambulanti è degenerato in violenza. Come scrive today.it

Parete, lite condominiale finisce nel sangue: vicino accoltellato da una 47enne - Quella che sembrava una delle solite liti condominiali è degenerata in pochi minuti in una scena da incubo. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Litigio Finisce Sangue Cagnano