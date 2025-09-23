Litigio finisce nel sangue a Cagnano Varano | 25enne accoltellato in corso Giannone
Litigio finisce nel sangue, a Cagnano Varano, dove un 25enne del posto è stato raggiunto da tre coltellate assestate tra collo, addome e torace. Il fatto è successo intorno alle 20 di oggi, martedì 23 settembre, lungo corso Giannone, in pieno centro cittadino. Il ferito è stato soccorso dagli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
