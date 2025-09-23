Litiga con la moglie e tenta di rubare un bancomat | Una crisi di mezza età

La rabbia coniugale finisce nel ridicolo: un 60enne ruba un bancomat per frustrazione. Arresto immediato dopo pochi metri Si dice che le crisi di coppia possano portare a gesti estremi, ma il caso di un olandese di 60 anni, arrestato in Thailandia, supera ogni più audace fantasia. Dopo una discussione per questioni economiche con la moglie, l’uomo ha deciso di risolvere la sua frustrazione nel modo più bizzarro e inefficace possibile. – Cityrumors.it Ha infatti tentato di rubare un bancomat, trascinandolo per la strada con un pick-up. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

