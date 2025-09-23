Lite tra Zeynep e Dundar in Forbidden Fruit del 24 settembre | anticipazioni e colpi di scena
Le anticipazioni della prossima puntata di Forbidden Fruit svelano un episodio ricco di colpi di scena, tensioni e nuovi sviluppi nelle vicende dei protagonisti. La trasmissione, in onda mercoledì 24 settembre 2025 su Canale 5, continuerà ad appassionare il pubblico con intrighi familiari e relazioni complicate. Di seguito, una panoramica dettagliata delle principali trame che caratterizzeranno questa puntata. anticipazioni generali della puntata del 24 settembre 2025. Il nuovo episodio di Forbidden Fruit si concentrerà sulle dinamiche interne alla famiglia Argun e sui legami tra i vari personaggi coinvolti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: lite - zeynep
Ecco le ultime anticipazioni su Forbidden Fruit, in onda il 23 settembre 2025 su Canale 5! Zeynep, diventata co-direttrice della Falcon Airlines, sta per prendere possesso del suo nuovo ufficio. Nel frattempo, Zerrin si confida con Halit riguardo a una lite con - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 22 al 26 settembre 2025: Zeynep si vendica di Alihan!; Forbidden Fruit anticipazioni 24 settembre: lite tra Zeynep e Dundar; Forbidden Fruit 24 settembre, il matrimonio che scatena l’odio: Ender esclusa, Erim ferito.
Forbidden fruit, puntate turche: Zeynep fa credere a Tasdemir che Dundar è il suo compagno - Nel frattempo, nelle puntate di Forbidden Fruit andate in onda a settembre su Canale 5, Zeynep ha scoperto che Halit non vuole avere un altro figlio. Da it.blastingnews.com
Forbidden Fruit 22–26 settembre 2025: Zeynep si allea con Halit, Ender provoca Alihan - Zeynep si allea con Halit, Ender provoca Alihan e Yildiz affronta nuove tensioni. Riporta maridacaterini.it