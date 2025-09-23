Lite tra vicini a Cadelbosco spunta una pistola

Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 23 settembre 2025 - Una lite tra vicini di casa, apparentemente banale, è finita all’attenzione delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria quando un pensionato di 74 anni, nel corso del diverbio con una donna di 28 anni, a Cadelbosco Sopra, lo scorso fine settimana ha impugnato una pistola scacciacani, riproduzione di una colt a tamburo con canna occlusa da tappo rosso, con tre proiettili a salve inesplosi. Un gesto che è costato all’uomo la denuncia per minaccia aggravata. E’ accaduto nella serata di venerdì. La lite sarebbe scaturita da un cancello lasciato aperto dal pensionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lite tra vicini a cadelbosco spunta una pistola

© Ilrestodelcarlino.it - Lite tra vicini a Cadelbosco, spunta una pistola

In questa notizia si parla di: lite - vicini

Lite tra vicini sfocia nel sangue: 37enne arrestato per tentato omicidio

Lite tra vicini nel Casertano, 37enne accoltella madre e figlia

Lite tra vicini a Caserta finisce nel sangue, madre e figlia accoltellate: le loro condizioni

Lite fuori da un locale, spunta lo spray urticante - Lido di Spina, arrivano i carabinieri e trovano l’oggetto addosso a un minore. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Parete, lite in condominio: spunta un coltello, 47enne arrestato - Quella che sembrava una delle tante liti di vicinato si è trasformata in pochi minuti in una vicenda dai contorni ... Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Lite Vicini Cadelbosco Spunta