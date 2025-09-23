lite tra vicini a cadelbosco spunta una pistola

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 23 settembre 2025 - Una lite tra vicini di casa, apparentemente banale, è finita all’attenzione delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria quando un pensionato di 74 anni, nel corso del diverbio con una donna di 28 anni, a Cadelbosco Sopra, lo scorso fine settimana ha impugnato una pistola scacciacani, riproduzione di una colt a tamburo con canna occlusa da tappo rosso, con tre proiettili a salve inesplosi. Un gesto che è costato all’uomo la denuncia per minaccia aggravata. E’ accaduto nella serata di venerdì. La lite sarebbe scaturita da un cancello lasciato aperto dal pensionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

