Lite Tavares-Zaccagni | cosa è successo pagano subito le conseguenze

La tensione è alta in casa Lazio dopo il derby perso contro la Roma: parole grosse tra Tavares e Zaccagni, quali sono le conseguenze Il derby di Roma non è una partita come tutte le altre. Per le squadre di una Capitale vale una stagione e soprattutto può indirizzarla in senso positivo o far sprofondare chi perde. Per questo, la sfida era di cruciale importanza per la Lazio, che già arrivava alla partita con tanti dubbi dopo un’ estate travagliata. Il blocco del mercato è veramente difficile da sostenere per una squadra di vertice di Serie A che lotta per gli obiettivi più importanti. Non è arrivato nessuno e non è partito nessuno, se non Maurizio Sarri, chiamato a gestire una patata bollente niente male e difficile da sostenere. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

