Pietrasanta, 23 settembre 2025 – Saranno le eventuali indagini, grazie anche alle telecamere, a dire chi ha ragione. A contendersela, la ragione, sono due “gattare”. Ognuna accusa l’altra di averla aggredita, con entrambe che annunciano l’intenzione di sporgere querela dai carabinieri. Il movimentato episodio è avvenuto domenica a Montiscendi, dove ha sede la colonia felina 102 della “Colonia cristiana”, e a scaldare gli animi è il parto di una gatta che un tempo era ospite della colonia ma che è stata poi adottata da un’anziana del posto. Domenica l’anziana ha contattato una collaboratrice della rete felina di “Nati liberi”, associazione che da sempre pratica la sterilizzazione come contrasto al randagismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lite per una gatta contesa. Volano schiaffi e denunce tra due volontarie

