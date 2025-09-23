Lite in stazione tra un addetto alla sicurezza e un clandestino | allontanato un 23enne

Una lite alla stazione tra un addetto alla sicurezza e un passeggero è finita con un verbale di divieto di stazionamento e allontanamento per quest’ultimo. Nel corso di un servizio in zona San Leonardo, le volanti sono intervenute presso la stazione ferroviaria di Parma per la segnalazione di una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: lite - stazione

Violenta lite tra due uomini sul treno: in stazione arriva la polizia. Linea bloccata per 40 minuti

Si affrontano a bottigliate. La lite vicino alla stazione. Fermato un trentenne

Botte e spaccio in stazione. Fratelli d’Italia dopo la lite: "Sono mesi che lo diciamo"

SAN GIORGIO IONICO: LITE DOMESTICA DEGENERA IN VIOLENZA, 64ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Ionico sono intervenuti con tempestività presso un’abitazione del centro cittadi - facebook.com Vai su Facebook

Lite in stazione tra un addetto alla sicurezza e un clandestino: allontanato un 23enne; Lite col capotreno e testata all'addetto di Fs Security: fermato un passeggero; Lite nel residence: addetto alla vigilanza aggredito e colpito con una bottiglia di vetro.

Bergamo, addetto sicurezza ucciso a coltellate dopo una lite - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Come scrive video.sky.it

Genova, un addetto alla sicurezza aggredito in stazione a Principe: la polfer acquisisce il video delle bodycam - Genova – Un addetto di Fs Security è stato aggredito questa mattina alla stazione ferroviaria di Principe. Riporta ilsecoloxix.it