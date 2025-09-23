Lite in pubblico per Stefano De Martino e Caroline | Tutta colpa di Belen

Dopo un'estate rose e fiori per Stefano De Martino e la compagna Caroline Tronelli l'autunno sembra essere entrato con “la luna storta”. I due, infatti, avrebbero litigato in pubblico, in un ristorante di Roma, come racconta il settimanale Oggi. Andrea Biavardi, direttore di Oggi, ospite del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: lite - pubblico

Lite al parco pubblico, ragazza minorenne aggredisce a coltellate un giovane

Belen, altra lite shock in pubblico: “L’ha lanciate addosso a dei ragazzi”

Lite agli Us Open: Ostapenko perde e si infuria, Townsend ‘guida’ i fischi del pubblico

Brescia, lite in un bar degenera: 30enne albanese arrestato con il taser per resistenza e violenza a pubblico ufficiale - facebook.com Vai su Facebook

Resistenza a pubblico ufficiale. Quarantaseienne finisce ai domiciliari L'uomo aveva aggredito i carabinieri intervenuti per sedare una lite Nei suoi confronti era scattato un obbligo di dimora a seguito di una lite dove aveva aggredito fisicamente… - X Vai su X

Lite in pubblico per Stefano De Martino e Caroline: Tutta colpa di Belen; Stefano De Martino e Caroline Tronelli, lite in un ristorante: è coinvolta Belen (in qualche modo); Stefano De Martino e Caroline Tronelli litigano al ristorante.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli già in crisi? Parlano gli amici e la verità sulla lite (c’entra ancora Belen) - Lite in pubblico tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli: tra video rubati, ansia e gelosia per Belen, ecco cosa si nasconde dietro lo scontro che fa parlare i gossip. Da rds.it

Stefano De Martino, lite pubblica con la compagna Caroline: i motivi - Lite in pubblico tra Stefano De Martino e la compagna Caroline: ecco cos'è successo, le foto e i dettagli precisi. blogtivvu.com scrive