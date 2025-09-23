Lite in famiglia degenera | 26enne arrestato dai carabinieri
A Macerata Campania una violenta lite familiare ha richiesto l’intervento dei carabinieri della locale Stazione e si è conclusa con l’arresto di un 26enne già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, nella tarda serata di lunedì, 22 settembre, i militari della locale Stazione sono. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: lite - famiglia
Violenta lite in famiglia. Aggredisce figlio e poi si scaglia contro gli agenti
Bimbo di 4 mesi ricoverato d’urgenza a Catania: “Ferite alla testa dopo lite in famiglia”. Indagini in corso
Siracusa, bimbo di 4 mesi ferito durante una lite in famiglia: profonde lesioni alla testa, è gravissimo
Per sedare gli animi sono dovute accorrere due pattuglie della PL con il comandante Erbaio #Turbigo #lite #famiglia #Polizialocale - facebook.com Vai su Facebook
Lite in famiglia - X Vai su X
2° comunicato stampa del 23 settembre 2025; Lite familiare degenera ad Avellino, 26enne fuori di sé semina il terrore tra i parenti nel cuore della notte; Lite per gelosia degenera in aggressione nei confronti della compagna: arrestato 26enne.
Lite degenera in sparatoria in tabaccheria, 2 feriti - Una persona è rimasta ferita in modo grave a colpi d'arma da fuoco poco prima delle 8 in una tabaccheria a Parma, frazione Il Moro, lungo la via Emilia. ansa.it scrive
Lite degenera in sparatoria in tabaccheria, 2 feriti - Una lite, degenerata in una sparatoria, e un uomo di 34 anni è finito in ospedale in gravi condizioni. Come scrive rainews.it