L’Italia si doti di una strategia di sicurezza nazionale L’appello dall’Osservatorio UniPegaso

L’Italia è l’unico Paese dell’Unione europea a non disporre ancora di una strategia di sicurezza nazionale. L’assenza di un documento strategico omnicomprensivo, capace di tracciare i profili delle principali minacce e di indicare le linee d’azione per il perseguimento dell’interesse nazionale, rappresenta oggi una mancanza non più sostenibile. La creazione di questo documento dovrà, però, andare di pari passo con la maturazione di un contesto nazionale e di un’opinione pubblica in grado di leggere e interpretare correttamente i grandi cambiamenti geopolitici attualmente in corso. In questo sforzo collettivo, un ruolo non secondario verrà ricoperto dagli enti di ricerca come l’Osservatorio sulla sicurezza nazionale dell’università Pegaso che, nell’ambito della conferenza “Sicurezza europea: evoluzione della Nato, scenari, interessi nazionali e alternative” tenutosi al Centro alti studi per la Difesa e moderato da Flavia Giacobbe, ha presentato il suo primo studio sul futuro della sicurezza nazionale ed europea. 🔗 Leggi su Formiche.net

