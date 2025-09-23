L’Italia si doti di una strategia di sicurezza nazionale L’appello dall’Osservatorio UniPegaso
L’Italia è l’unico Paese dell’Unione europea a non disporre ancora di una strategia di sicurezza nazionale. L’assenza di un documento strategico omnicomprensivo, capace di tracciare i profili delle principali minacce e di indicare le linee d’azione per il perseguimento dell’interesse nazionale, rappresenta oggi una mancanza non più sostenibile. La creazione di questo documento dovrà, però, andare di pari passo con la maturazione di un contesto nazionale e di un’opinione pubblica in grado di leggere e interpretare correttamente i grandi cambiamenti geopolitici attualmente in corso. In questo sforzo collettivo, un ruolo non secondario verrà ricoperto dagli enti di ricerca come l’Osservatorio sulla sicurezza nazionale dell’università Pegaso che, nell’ambito della conferenza “Sicurezza europea: evoluzione della Nato, scenari, interessi nazionali e alternative” tenutosi al Centro alti studi per la Difesa e moderato da Flavia Giacobbe, ha presentato il suo primo studio sul futuro della sicurezza nazionale ed europea. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: italia - doti
VIDEO | Arrivo di Clio 6 entusiasmante per Renault Italia. Ha le doti per rinnovare una tradizione di successiLeggi l'articolo completo su http://ANSA.it #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X
? Fantacalcio bianconero: la tua sfida è qui! Sei pronto a mettere alla prova le tue doti da fantallenatore? Sabato, proprio col derby d’Italia tra #Juve e #Inter si inizierà con il primo match utile! Con #JD24 e #FantAlgoritmo parte la lega ufficiale #Juv - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia si doti di una strategia di sicurezza nazionale. L’appello dall’Osservatorio UniPegaso - L’Italia è l’unico Paese dell’Unione europea a non disporre ancora di una strategia di sicurezza nazionale. Scrive formiche.net
Perché il dl Sicurezza mi fa temere un ritorno al mix esplosivo della strategia della tensione - La repentina trasformazione del ddl “Sicurezza” in decreto legge non è stata soltanto un pegno d’amore offerto al tripudio di Salvini che andava a congresso con qualche fastidio; è anche un tassello ... Segnala ilfattoquotidiano.it