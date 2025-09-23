L’Italia non può illudersi di essere neutrale e i gialloverdi hanno scelto Scrive Sisci

È giusto lo spirito della lettera al Foglio di qualche giorno fa di Arianna Meloni, capo della segreteria di Fratelli d’Italia e quindi proconsole nel partito per la sorella e premier Giorgia. Lancia un messaggio di convergenza istituzionale e nazionale ai partiti di opposizione e in particolare al Pd. Il Paese ha bisogno di un patto culturale nazionale, base di ogni democrazia. Questo patto, forte anche ai tempi del confronto durissimo Dc-Pci, si è sfilacciato negli ultimi decenni e oggi i partiti mettono il proprio interesse di parte prima di quello nazionale, mentre dovrebbe essere il contrario. 🔗 Leggi su Formiche.net

