Non partecipare all’ Eurovision Song Contest 2026 se ci sarà anche Israele. Lo chiedono tre consiglieri di amministrazione Rai, Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale: “ Deve interrogare anche la Rai l’ondata di solidarietà per la Palestina che ieri ha attraversato l’Italia, portando in piazza centinaia di migliaia di persone e trovando il sostegno anche di molti dipendenti del servizio pubblico – scrivono -. Già cinque emittenti pubbliche hanno deciso nelle scorse settimane di non partecipare se alla manifestazione prenderà parte Israele. Chiediamo che l’Italia faccia altrettant o, dando un segno concreto di vicinanza ad un popolo sottoposto a sterminio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’Italia non partecipi a Eurovision 2026 se c’è Israele. Annunciare ora questa scelta è un modo in più per fare pressione”: la richiesta di tre consiglieri Rai