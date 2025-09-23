Con questo intervento chiudiamo il dibattito a più voci sulle recenti affermazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto (“ Non siamo pronti né a un attacco russo né a un attacco di un’altra nazione”). L’Italia sarebbe pronta a combattere? Ma soprattutto: gli italiani sarebbero pronti a combattere se attaccati? E se no, perché? Dopo gli interventi di Paolo Mauri, dell’ammiraglio Roberto Domini e di Andrea Muratore, ecco quello di Fulvio Scaglione. Il ministro Crosetto, quando ha parlato della non prontezza dell’Italia a reggere un attacco armato, forse non è stato molto “politico” ma ha messo il dito in una piaga evidente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Italia non è pronta alla guerra? No, e forse è giusto così