L’Italia non è pronta alla guerra? No e forse è giusto così

It.insideover.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con questo intervento chiudiamo il dibattito a più voci sulle recenti affermazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto (“ Non siamo pronti né a un attacco russo  né a un attacco di un’altra nazione”). L’Italia sarebbe pronta a combattere? Ma soprattutto: gli italiani sarebbero pronti a combattere se attaccati? E se no, perché? Dopo gli  interventi di Paolo Mauri,  dell’ammiraglio Roberto Domini e di Andrea Muratore, ecco quello di Fulvio Scaglione. Il ministro Crosetto, quando ha parlato della non prontezza dell’Italia a reggere un attacco armato, forse non è stato molto “politico” ma ha messo il dito in una piaga evidente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

l8217italia non 232 pronta alla guerra no e forse 232 giusto cos236

© It.insideover.com - L’Italia non è pronta alla guerra? No, e forse è giusto così

In questa notizia si parla di: italia - pronta

Unicredit-Bpm, Bruxelles pronta a sanzionare l’Italia

Alina Caruso (Forza Italia Giovani): “Servono idee per rilanciare il ruolo della Città. Pronta un’Agenda-Benevento”

Città dei Canestri e della Coppa Italia pronta ad abbonarsi

L’Italia non è pronta alla guerra? Ammiraglio Domini | Spendere non è tutto conta il fattore umano; L’Italia è pronta per la guerra? Risponde Crosetto | Impreparati ad attacco russo e di altri paesi; Attacco dalla Russia l’Italia non è pronta | l’avvertimento di Crosetto.

Cerca Video su questo argomento: L8217italia 232 Pronta Guerra