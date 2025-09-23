L’Italia conquista un oro e un bronzo al Mondiale di Petanque a Roma

Today.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’oro di Digione nella terna dello scorso anno la nazionale italiana, guidata dai CT Mosè Nassa e Riccardo Capaccioni, dal capo delegazione Moreno Rosati, ha conquistato una medaglia d’oro nell’Individuale maschile grazie a uno strepitoso Diego Rizzi. Nella finale dei Campionati del Mondo di. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: italia - conquista

L’alpinista Bergamini e Cima Italia, una storica conquista

La serie ispirata a sherlock holmes conquista le classifiche e arriva in italia

Scopri il Tineco Floor One S7 Stretch Ultra: L’Innovativo Lavapavimenti e Aspirapolvere Intelligente che Conquista l’Italia

Sabaudia. Con 14 medaglie l’Italia vince il medagliere per nazioni; L’Italia vince la 27^ edizione del Memorial Paolo d’Aloja.

Mondiali di ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli vince l’oro nel cerchio e il bronzo nella palla a Rio de Janeiro - Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia d’oro nel cerchio ai mondiali di ginnastica ritmica che si stanno svolgendo a Rio de Janeiro. Si legge su ilfattoquotidiano.it

l8217italia conquista oro bronzoL’Italia conquista un oro e un bronzo al Mondiale di Petanque a Roma - Nella finale al Galoppatoio di Villa Borghese a Roma, Diego Rizzi è riuscito a battere nettamente Joseph Ramnointiara 13- Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Conquista Oro Bronzo