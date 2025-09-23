Liste e candidature in Puglia vertice Pd | No a chi non rispetta lo Statuto

«Massima rigidità nel dire no alle candidature di coloro i quali non rispettano il nostro statuto». Tradotto:?no? a Fabiano Amati che ha lasciato il Pd per passare. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Liste e candidature in Puglia, vertice Pd: «No a chi non rispetta lo Statuto»

In questa notizia si parla di: liste - candidature

In provincia saranno presentate liste comuni, programmi condivisi e candidature competenti e radicate nei comuni interessati al voto - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali, a che punto sono le trattative sui candidati e cosa si è deciso al vertice di Cdx; Elezioni Regionali, da Aurelio De Laurentiis in Campania a Mauro D'Attis in Puglia, tutti i nomi nel tetris del centrodestra. Che non è finito; Che cosa sappiamo, e cosa no, sulle prossime elezioni regionali.

Vertice di maggioranza, fumata nera sui candidati alle regionali. Lupi: “Avanti sull’autonomia” - Le elezioni, a quanto sostiene il leader di Noi moderati, non sono state al centro del dibattito con la ... Scrive repubblica.it

In Campania e Puglia candidati in arrivo. E sul Veneto Salvini apre a una lista Zaia - Mentre il centrosinistra esulta per aver trovato la soluzione al rebus delle candidature "unitarie e progressiste" nelle sei regioni ... Riporta msn.com