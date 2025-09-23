L’isola ‘felice’ che non c’è più

Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo L’ultimo, sconcertante episodio di violenza registrato nella giornata di ieri è solo l’ennesimo campanello d’allarme che udiamo provenire, con preoccupazione, dal territorio di Salerno. La sparatoria avvenuta in pieno centro storico, alla luce del giorno, mette in risalto un’emergenza sicurezza che non può passare sotto silenzio. Cosa sta accadendo a Salerno? Dove è finita quella ingenua serenità che caratterizzava la routine di una città così “diversa” dalle altre dell’area campana? Da mesi, ormai, il territorio cittadino e flagellato da episodi criminali che evidenziano un’escalation di violenza sempre più preoccupante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

