L’iPhone si blocca con iOS 26? La soluzione temporanea è semplicissima

Chiccheinformatiche.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aggiornamento a iOS 26 avrebbe dovuto segnare un momento di festa per gli utenti Apple, ma si è trasformato in una vera e propria frustrazione. Dopo mesi di utilizzo della versione beta senza particolari intoppi, la release ufficiale ha introdotto un problema grave: il malfunzionamento completo del Face ID. Un paradosso che sta colpendo numerosi possessori di iPhone, complicando l’esperienza d’uso di un dispositivo considerato tra i più affidabili al mondo. iOS 26 trasforma la festa in un incubo: il Face ID smette di funzionare su iPhone. Il bug del Face ID mostra tutta la sua gravità nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com

