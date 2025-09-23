Davanti all’assalto dei manifestanti filo-palestinesi alla stazione di Milano, tutte le persone intelligenti che conosco mi hanno detto frasi del tipo: ecco qua, adesso la destra governerà per altri trecento anni. Ma le persone intelligenti non sempre hanno ragione. E io non sono affatto sicuro che la maggioranza degli italiani, per quanto giustamente disgustata dalla violenza gratuita, dagli assalti alle forze dell’ordine e dalla stupidità del vandalismo, trovi tutto questo anche solo lontanamente paragonabile a quanto sta accadendo a Gaza. Non sono affatto sicuro che vedendo Giorgia Meloni prendere finalmente la parola sull’argomento per denunciare con tanta forza i tafferugli della stazione di Milano, anziché lo sterminio di Gaza City, i suoi elettori si siano sentiti orgogliosi di lei. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

L'intervento di Meloni sui tafferugli a Milano era quanto meno fuori fuoco