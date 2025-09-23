L’intervento di Meloni sui tafferugli a Milano era quanto meno fuori fuoco
Davanti all’assalto dei manifestanti filo-palestinesi alla stazione di Milano, tutte le persone intelligenti che conosco mi hanno detto frasi del tipo: ecco qua, adesso la destra governerà per altri trecento anni. Ma le persone intelligenti non sempre hanno ragione. E io non sono affatto sicuro che la maggioranza degli italiani, per quanto giustamente disgustata dalla violenza gratuita, dagli assalti alle forze dell’ordine e dalla stupidità del vandalismo, trovi tutto questo anche solo lontanamente paragonabile a quanto sta accadendo a Gaza. Non sono affatto sicuro che vedendo Giorgia Meloni prendere finalmente la parola sull’argomento per denunciare con tanta forza i tafferugli della stazione di Milano, anziché lo sterminio di Gaza City, i suoi elettori si siano sentiti orgogliosi di lei. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: intervento - meloni
Schiaffo della Corte Ue sui Crp in Albania, il piano "b" di Meloni e l'intervento della Commissione: "Presto nuove misure"
Strage di Bologna, il M5s chiede l'intervento dell'Ue: "Rifletta su ambiguità Meloni"
Meloni nel trullo tra Burraco e Ucraina. L'auspicio di un intervento del Vaticano per i negoziati
Giorgia Meloni atterra a New York per la 79ª Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il suo intervento in plenaria è previsto per il 24 settembre, ma l’Italia si presenta già in posizione di debolezza. La premier parte senza un mandato parlamentare, mentre i pr - X Vai su X
Tg2. . Assemblea #Onu. A #NewYork la premier #Meloni, domani il suo intervento. #Tajani: "Unica strada praticabile cessate il fuoco e liberazione ostaggi" - facebook.com Vai su Facebook
Milano, sgomberato dopo 31 anni il Leoncavallo. Meloni: "In Stato di diritto no a zone franche" - Lo sfratto dell'immobile al 7 di via Watteau era stato inizialmente notificato per il 9 settembre ... Come scrive adnkronos.com