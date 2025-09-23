L' international street food approva in città per una tre giorni dedicata al cibo di strada
L'international street food approva a Ravenna dal 26 al 28 settembre per tre giorni all'insegna del cibo di strada, delle birre artigianali italiane e mondiali, dei dolci tipici e dei prodotti senza glutine. L'appuntamento è in Darsena, venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle 12 alle 24. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: international - street
International Street Food Italia. . INTERNATIONAL STREET FOOD RAVENNA Darsena-Ravenna ? 26-27-28 Settembre ? INGRESSO GRATUITO Continua Il nostro tour nazionale fra le migliori specialità d'Italia e del mondo con : I migliori Street Fo - facebook.com Vai su Facebook
