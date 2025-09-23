L' insidiosa truffa a nome Ikea che ha fatto milioni di vittime | come riconoscerla
Per mettere a segno le loro truffe, i cyber-criminali sono addirittura arrivati a tirare in ballo Ikea, sfruttando il nome della famosa multinazionale svedese per ingannare le potenziali vittime. Tutti, infatti, conoscono Ikea e i suoi prodotti, dunque è facile lasciarsi convincere ad aprire una mail e a cliccare su alcuni link, finendo in trappola. Ikea non ha ovviamente nulla a che fare con quanto sta accadendo. Si tratta solo dell'ennesima campagna di phishing che ha già mietuto migliaia di vittime. Ecco perché è così importante saper riconoscere l'inganno. Tutto parte da una email nella quale viene promesso un fantomatico "Set di pentole Ikea 365+". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
