Scopri anticipazioni shock de La Promessa: Ricardo declassato, un nuovo maggiordomo intraprendente, minacce nascoste e segreti pronti a esplodere. Cosa accadrà davvero a Catalina e Lope? Sta per scoppiare la tempesta nella vita di Catalina e Lope. Tradimenti nascosti, minacce all’improvviso, un segreto che minaccia di distruggere tutto ciò che hanno costruito. Ricardo diventa il bersaglio di un nuovo maggiordomo, un’ombra fredda con intenzioni oscure. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate di La Promessa. Catalina si sveglia con un presentimento: sente che qualcuno la osserva, che i muri intimano silenzio ma sussurrano qualcosa. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - L’Inganno del Maggiordomo: Ricardo Declassato e Segreti Oscuri Nelle Prossime Puntate de La Promessa