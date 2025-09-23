L’influenza stagionale quest' anno sarà pesante Villani | Vaccinare tutti i bambini
L’influenza stagionale quest’anno minaccia di essere pesante: i dati dall’Australia, che da sempre anticipano quello che succederà in Europa, parlano di un +70% di casi, con una co-circolazione di virus di ceppo A e di ceppo B che porta all’aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni. Per questo «è importante la campagna vaccinale, che in Italia partirà a ottobre. Il vaccino è raccomandato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
