L’influenza stagionale quest' anno sarà pesante Villani | Vaccinare tutti i bambini

L’influenza stagionale questanno minaccia di essere pesante: i dati dall’Australia, che da sempre anticipano quello che succederà in Europa, parlano di un +70% di casi, con una co-circolazione di virus di ceppo A e di ceppo B che porta all’aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni. Per questo «è importante la campagna vaccinale, che in Italia partirà a ottobre. Il vaccino è raccomandato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Influenza stagionale: Villani "Sarà pesante, vaccinate tutti i bambini"

