Linea 92 sempre piena studenti a piedi

Forlitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo: “Sottolineo nuovamente il disservizio dei trasporti forlivesi, nella fattispecie la linea 92 che collega il polo di scuole in piazzale della Vittoria (Liceo classico, due medie e Iti) nell'orario di punta, ovvero all'uscita delle 13 è pieno dopo pochissime fermate e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: linea - piena

Linea 92 sempre piena, studenti a piedi.

"Linea 92 sempre piena, studenti a piedi" - Riceviamo e pubblichiamo: “ Sottolineo nuovamente il disservizio dei trasporti forlivesi, nella fattispecie la linea 92 che collega il polo di scuole in piazzale della Vittoria (Liceo classico, due me ... Riporta forlitoday.it

Bus troppo pieni, studenti a terra. Da oggi il potenziamento della linea - Con il suono della campanella a scandire alla spicciolata il primo giorno di scuola e il ritorno nelle classi, si ripresentano gli endemici disagi per gli studenti pendolari che hanno i plessi fuori ... Secondo quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Linea 92 Piena Studenti