L’indagine i pedinamenti e il blitz dei carabinieri | smantellato il traffico di droga in valle

Si è concluso con un arresto, due denunce e il sequestro di 50 grammi di droga e un bilancino di precisione il blitz che i carabinieri altoatesini hanno eseguito nei giorni scorsi a Merano, che ha smantellato un traffico di droga distribuito in città e nei dintorni.L’indagineTutto è partito dal. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: indagine - pedinamenti

L’indagine, i pedinamenti e il blitz dei carabinieri: smantellato il traffico di droga in valle

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio: perquisizioni anche dai genitori e da due amici. Sequestrati telefoni e pc - Blitz dei carabinieri di Milano a casa di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Segnala corriereadriatico.it

Il via vai, il caffè e i pedinamenti: così i carabinieri hanno sgominato il traffico di droga all'Elba - Così è stato fermato a Portoferraio, sull'Isola d'Elba, un traffico di stupefacenti che avrebbe ... Secondo ilgiornale.it