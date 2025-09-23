Il Lincoln City ha perso solo una delle dodici partite stagionali in tutte le competizioni, il 9 agosto in trasferta contro il Wimbledon. Nel complesso gli uomini di Michael Skubala hanno vinto cinque partite in League One, oltre a tre pareggi e altrettante vittorie nella varie coppe alle quali partecipano. Il Chelsea da parte sua . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lincoln City-Chelsea (EFL Cup, 23-09-2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte a Sincil Bank