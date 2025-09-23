Lincoln City-Chelsea EFL Cup 23-09-2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte a Sincil Bank
Il Lincoln City ha perso solo una delle dodici partite stagionali in tutte le competizioni, il 9 agosto in trasferta contro il Wimbledon. Nel complesso gli uomini di Michael Skubala hanno vinto cinque partite in League One, oltre a tre pareggi e altrettante vittorie nella varie coppe alle quali partecipano. Il Chelsea da parte sua . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: lincoln - city
Lincoln City-Chelsea (EFL Cup, 23-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Lincoln City v Chelsea: formazione, statistiche, anteprima, previsione
Lincoln City-Chelsea (EFL Cup, 23-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Lincoln City head coach Michael Skubala speaks about his history in the England setup and his side's Carabao cup match against Chelsea ? - facebook.com Vai su Facebook
How Chelsea could line-up in EFL Cup clash vs Lincoln City (4-2-3-1); Manchester United-Chelsea dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Lincoln City vs Chelsea: Carabao Cup preview, team news, kick-off time & how to watch.
Carabao Cup 2025-2026: Lincoln City-Chelsea, le probabili formazioni - La squadra allenata da Enzo Maresca si gioca l'accesso agli ottavi di finale contro una delle formazioni di vertice della terza serie. Lo riporta sportal.it
Lincoln City v Chelsea: EFL Cup lineups, team news, confirmed starting teams as Garnacho starts - Full team news as Chelsea enter the EFL Cup by attempting to end third- Da 101greatgoals.com