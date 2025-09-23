L' inchiesta sull' incidente mortale di Marco Chiaramonti i carabinieri tornano al viale Emporium | nuovi rilievi sul dissesto stradale

È sulla buca di viale Emporium, quella vicina a dove Marco Chiaramonti ha avuto l'incidente stradale che lo ha ucciso, che si stanno concentrando le attenzioni di carabinieri e pm titolare del fascicolo d'inchiesta. I militari dell'Arma ieri sono infatti tornati fra il Villaggio Peruzzo e San. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

inchiesta sull incidente mortaleMorte di Marco Chiaramonti, la Procura apre inchiesta e sequestra la salma - La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sulla morte di Marco Chiaramonti, il cinquantenne istruttore di tennis deceduto in un drammatico incidente stradale avvenuto sabato sera lungo viale ... canicattiweb.com scrive

