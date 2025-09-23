L' incendio all' Ecoface | sequestrato il piazzale e acquisite le registrazioni della videosorveglianza

I mille metri quadrati dove erano accatastati i materiali di plastica, andati in fumo, sono stati posti sotto sequestro. Lo hanno fatto i carabinieri della stazione di Ravanusa, assieme ai colleghi del Centro Anticrimine Natura del comando provinciale di Agrigento. Proprio questi ultimi, ad. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

L'incendio all'Ecoface: sequestrato il piazzale e acquisite le registrazioni della videosorveglianza.

