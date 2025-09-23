Tempo di lettura: 3 minuti Non è solo una corsa. Non è solo una sfida. È un viaggio. E quello di Francesco Cotugno è stato un viaggio fatto di sacrifici, rinunce, disciplina, lacrime e sorrisi, partito un anno fa da una Sprint da 5 km e 20 ostacoli, e arrivato oggi alla sua prima Beast: 21 km e 30 ostacoli, cuore e muscoli spinti fino al limite. Un anno fa, conclusa la sua prima Spartan Race, fu il coach Adriano Fragnito a lanciare la provocazione: “ L’anno prossimo ti voglio con me alla Beast.” Francesco, incredulo, rispose: “Tu sei pazzo. Io non ho nessuna intenzione di farmi ammazzare.” Eppure, oggi, quella follia è diventata realtà: Trifecta completata, 4° di categoria su 75 atleti, 40° assoluto su 624 partecipanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’impresa ‘Spartan’ di Francesco: 365 giorni tra sudore, sorrisi, cadute e rinascita