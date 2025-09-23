Limita il Tempo al PC | Proteggi i Figli Online

Anche se molti giovani odierni preferiscono utilizzare lo smartphone e il tablet per poter accedere a Internet e per giocare, molti utilizzano ancora il PC o il Mac quando devono studiare oppure per giocare ai giochi più belli (considerando che la grafica è indubbiamente migliore). I computer sono finestre aperte su mondi di apprendimento e svago per i bambini. Ma senza controllo, quelle ore davanti allo schermo possono sfuggire di mano, rubando tempo a sonno, giochi all’aria aperta o momenti in famiglia. Regolare l’uso del PC non significa vietare, ma costruire abitudini sane che equilibrano tecnologia e vita reale. 🔗 Leggi su Navigaweb.net