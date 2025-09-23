Limita il Tempo al PC | Proteggi i Figli Online
Anche se molti giovani odierni preferiscono utilizzare lo smartphone e il tablet per poter accedere a Internet e per giocare, molti utilizzano ancora il PC o il Mac quando devono studiare oppure per giocare ai giochi più belli (considerando che la grafica è indubbiamente migliore). I computer sono finestre aperte su mondi di apprendimento e svago per i bambini. Ma senza controllo, quelle ore davanti allo schermo possono sfuggire di mano, rubando tempo a sonno, giochi all’aria aperta o momenti in famiglia. Regolare l’uso del PC non significa vietare, ma costruire abitudini sane che equilibrano tecnologia e vita reale. 🔗 Leggi su Navigaweb.net
In questa notizia si parla di: limita - tempo
Stile senza tempo, occasione a tempo limitato. Approfitta ora dei #SummerDays con offerte dedicate alle BMW #R12 e #R12NINET: https://www.bmw-motorrad.it/it/landingpage/offerte/summer-days.html Ti aspettiamo in una delle nostre concessionarie per ma - facebook.com Vai su Facebook
Antivirus TotalAV, 80€ di sconto: offerta limitata a soli 19€; Proteggi il tuo PC Gaming: antivirus, firewall e consigli di sicurezza essenziali; Come mettere la password alle app.