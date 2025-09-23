L’illustrazione che ha commosso il web
La sua matita è andata ad affondare nella frase choc che ha acceso un forte dibattito nell’opinione pubblica e sui social: "Definisci bambino". Arte al servizio della denuncia contro la guerra, contro le bombe che hanno spento la luce sul volto dei bambini di Gaza. È diventato virale il fumetto di Antonio Federico, illustratore e già docente al liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo (oggi insegna a Pietrasanta): la sua ultima opera veicolata attraverso il canale social "Umanità illustrata" è diventata il simbolo dell’urlo di protesta contro il massacro a Gaza, condivisa ieri anche da una star come Vasco Rossi e totalizzando oltre tre milioni di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
