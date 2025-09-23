Liga l’Athletic Bilbao senza Nico Williams | tre ko di fila e un’emergenza da gestire
. Tutte le ultimissime notizie L’assenza di Nico Williams, 21 anni, esterno offensivo spagnolo tra i talenti più promettenti della Liga, sta pesando come un macigno sull’Athletic Bilbao. Fuori da tre settimane per un infortunio all’adduttore sinistro, il numero 11 basco ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: liga - athletic
Athletic Bilbao vs Siviglia: probabili formazioni, preview e pronostico – La Liga 2025/26
Risultati Liga: Barça solo pari contro il Rayo, Athletic Club e Real Madrid soli in vetta
Champions League - Fase Liga || Gol de Gabriel Martinelli al minuto72: Athletic Club 0-1 Arsenal - X Vai su X
Al termine della 4° giornata di campionato, grazie alla sconfitta del Athletic Bilbao, il Real Madrid è ufficialmente da solo in testa alla classifica della Liga - facebook.com Vai su Facebook
Liga, Athletic Bilbao senza affanni: Vivian e Williams piegano il Maiorca 2-0 - A firmare la vittoria due gol, realizzati entrambi nella ripresa, firmati da Vivian e Williams ... Da tuttomercatoweb.com
Liga, Athletic Bilbao e Getafe in testa. L'ex laziale Almeyda già sulla graticola - Il programma della 2ª giornata della Liga si chiude con la vittoria dell'Athletic Bilbao sul Rayo Vallecano e quella del Getafe in casa del Siviglia. Riporta corrieredellosport.it