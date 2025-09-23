L' idea di Zaia per salvare la Lega | due partiti come Cdu e Csu Anche Calderoli è no Vannacci

Ha una soluzione per salvare una comunità, una storia, la Lega. E’ il “vaccino” di Luca Zaia: due partiti collegati come la Cdu e Csu in Germania. Una Lega del nord, la casa madre, dei territori, l’antica (l’azionariato di riferimento) e un’altra del centro e del sud. E’ un’idea condivisa da Attilio Fontana, Max Fedriga, dai capigruppo Riccardo Molinari, Max Romeo e la verità è che non dispiace a Matteo Salvini. Da giorni è Salvini a proporsi “come segretario federatore”. E’ l’uscita di sicurezza per mettere al sicuro il partito di Umberto Bossi. Pontida non è caduta, non si è vannaccizzata, ma Roberto Calderoli, un altro che insieme a Giorgetti ha l’ampolla del Po in dispensa, diceva a bordo palco (e lo hanno sentito): “In un partito si sta conoscendo le regole. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'idea di Zaia per salvare la Lega: due partiti come Cdu e Csu. Anche Calderoli è no Vannacci

In questa notizia si parla di: idea - zaia

Zaia, l’idea di una lista propria e il gelo a destra: Nevi: «Non è con le minacce che si costruisce qualcosa». FdI: «Almeno non ha detto che farà una lista con il Pd»

Tajani, la lista Zaia non mi pare una buona idea crea confusione

Luca Zaia. . Con Giorgio Armani scompare un gigante dello stile, un uomo che ha saputo dare forma a un’idea di eleganza diventata linguaggio universale. L’Italia intera lo piange, ma anche il Veneto conserva di lui un ricordo speciale, fatto di immagini, - facebook.com Vai su Facebook

L'idea di Zaia per salvare la Lega: due partiti come Cdu e Csu. Anche Calderoli è no Vannacci; Regionali, la corsa a ostacoli per salvare Zaia; Regionali in Veneto, perché Zaia non molla sulla lista personale (ma propone un vertice di coalizione).

L'idea di Zaia per salvare la Lega: due partiti come Cdu e Csu. Anche Calderoli è no Vannacci - Due contenitori, una Lega più nordista e un'altra del centro e del Sud, come in Germania, E' il lodo Zaia per mettere in sicurezza la vecchia base Lega. Da ilfoglio.it

Regioni, stallo a destra. La Lega insiste su Zaia: “Capolista in Veneto” - Ma andando con ordine: in cima ai pensieri c’è sicuramente il Veneto, dove non si sa ancora la data esatta delle elezioni e si sta consumando un nuovo caso, stavolta interno alla Lega. Riporta repubblica.it