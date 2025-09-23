Liceo Amaldi pronte le nuove aule a Castelverde | Accoglieranno oltre 200 studenti
Le nuove aule del liceo Amaldi sono pronte ad accogliere oltre 200 studenti e studentesse. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha inaugurato oggi, martedì 23 settembre, i nuovi spazi della succursale dell’istituto a Castelverde nel municipio VI.Si tratta, in tutto, di sei aule. Nell’ambito. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: liceo - amaldi
Liceo Amaldi, a settembre l'inaugurazione delle nuove aule a Castelverde
ll Liceo “Edoardo Amaldi” di Novi Ligure ha inaugurato il nuovo anno scolastico con un evento speciale unendo memoria e progettualità: “Cento più uno. Un regalo prezioso e uno sguardo al futuro”. L'evento è stato l'occasione per visitare anche la nuova sed - facebook.com Vai su Facebook
Castelverde, a febbraio saranno pronte le nuove aule del liceo Amaldi; Scuole Roma, è corsa contro il tempo per i restyling delle superiori; Castelverde, finalmente l'asilo nido per i piccoli del quartiere.
Liceo Amaldi, a settembre l'inaugurazione delle nuove aule a Castelverde - A Castelverde, infatti, le nuove aule del liceo “Edoardo Amaldi” sono quasi terminate. Come scrive romatoday.it