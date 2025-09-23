Liceo Amaldi pronte le nuove aule a Castelverde | Accoglieranno oltre 200 studenti

Le nuove aule del liceo Amaldi sono pronte ad accogliere oltre 200 studenti e studentesse. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha inaugurato oggi, martedì 23 settembre, i nuovi spazi della succursale dell’istituto a Castelverde nel municipio VI.Si tratta, in tutto, di sei aule. Nell’ambito. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Liceo Amaldi, a settembre l'inaugurazione delle nuove aule a Castelverde

