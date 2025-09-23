Licenziamenti all’Nms Il Pd chiede l’apertura in un tavolo istituzionale
Questa sera il Consiglio comunale di Nerviano sarà chiamato a discutere della vicenda dei 73 licenziamenti annunciati al centro ricerche oncologiche di Nerviano medical sciences in via Pasteur. In aula approderà infatti la mozione del Partito democratico, che chiede l’apertura di un tavolo istituzionale per affrontare la crisi e trovare soluzioni capaci di garantire un futuro all’attività di ricerca. I democratici definiscono "inaccettabile" la decisione della proprietà, il fondo cinese Pag, di chiudere la ricerca e licenziare il personale. "Contrastarla – spiegano – deve essere impegno di tutte le istituzioni locali, regionali e nazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
