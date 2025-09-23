L'ICE ottiene l’accesso allo spyware Paragon | ora può essere usato nei raid contro gli immigrati
Il sito investigativo 404 Media ha avviato un’azione legale contro l’agenzia federale per costringerla a rendere pubblico il contratto da 2 milioni di dollari firmato con Paragon, la società israeliana che produce spyware in grado di violare telefoni e chat criptate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
