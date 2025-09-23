Libro Bianco delle Infrastrutture | l' indice regionale è superiore della media nazionale
Nella sede della Camera di Commercio di Caserta è stata presentata la terza edizione del Libro Bianco sulle Infrastrutture della Campania, un’iniziativa promossa da Unioncamere Campania, nell’ambito del Programma nazionale Infrastrutture finanziato dal Fondo di Perequazione di Unioncamere. 🔗 Leggi su Casertanews.it
