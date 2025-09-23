LibrArti giovedì 25 settembre la presentazione della biografia di Fattori scritta da Anna Franchi ai Granai di Villa Mimbelli

Prosegue la rassegna LibrArti 2025 con un nuovo appuntamento dedicato alla figura di Giovanni Fattori. Giovedì 25 settembre 2025, alle 16.30 ai Granai del Museo Giovanni Fattori, sarà presentata la nuova edizione del volume “Giovanni Fattori. Studio biografico”, scritto da Anna Franchi e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

